 

«Известия»: Состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось

15.02.2023, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось, пишут СМИ.

Источник «Известий» сообщил, что Костомаров не может самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза, добавил источник.

Накануне сообщалось, что Костомарову ампутировали пальцы на руках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.21 / Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5-10 лет

11.08.20 / Власти Белоруссии опровергли введение комендантского часа в Минске

03.09.20 / Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

28.02.22 / Hill – Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства ЕС для всех российских самолётов

12.08.21 / Хакеры взломали серверы МИД Литвы. Они могли получить доступ к секретным документам

16.09.20 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

06.11.21 / Прокуратура направила в суд дело подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена и Верховного Суда в Киеве

14.02.21 / Гозман: В российском террариуме есть красная черта, которую Лавров случайно переступил

11.10.20 / Украинских школьников разрешат возить в Чернобыльскую зону на экскурсии

25.08.20 / В ЕС заявили о планах ввести адресные санкции против белорусского руководства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика