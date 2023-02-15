«Известия»: Состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось, пишут СМИ.
Источник «Известий» сообщил, что Костомаров не может самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза, добавил источник.
Накануне сообщалось, что Костомарову ампутировали пальцы на руках.
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