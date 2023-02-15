В Луганске отметили 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Луганске у Братской могилы советских воинов в Сквере им. 9 Мая прошел митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине освобождения города от гитлеровских оккупантов.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Олег Ким и Леонид Огуль, председатель народного Совета ЛНР, секретарь луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко, парламентарии, глава администрации Луганска, представители общественных организаций, а также жители и гости города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы преклоняем голову перед славными предками – теми, кто самоотверженно сражался на фронте, оказывал сопротивление немцам в подполье, ковал победу в тылу. Мы – потомки победителей – гордились и будем гордиться бессмертным подвигом освободителей, защищать Отечество и их доброе имя. Ни за что не дадим растоптать память о них в войне с вновь поднявшими голову нацистами. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, вечная слава павшим на полях сражений! – отметил Пасечник.

«Освобождение Луганска – праздник, объединяющий все поколения. Сегодня в ходе специальной военной операции многие молодые люди отправились добровольцами на фронт, чтобы защищать правду. Уверен, специальная восстановительная операция будет следующим этапом для того, чтобы наше грядущее поколение достойно поднимало Знамя Победы! – сказал Мирошниченко.

Глава администрации города напомнил о разрушительных последствиях войны, которые уже в мирное время преодолевали жители города –сломанных школах, разбитых улицах и мостах.

Представитель молодого поколения луганчан – командир Луганского реготделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Молодая гвардия – Юнармия» Владимир Савельев подчеркнул, что правнуки тех, кто в тяжелых боях вернул родной израненной луганской земле счастье жить и трудиться под мирным небом, всегда будут помнить и чтить своих героев.

Кадеты республиканского казачьего кадетского корпуса им. маршала авиации Александра Ефимова, отдавая дань памяти погибшим, возложили к подножию памятника Гирлянду Славы. В завершение мероприятия присутствующие почтили память павших советских воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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