 

Путин: Сотрудники МЧС с первых дней СВО действовали мужественно и решительно

15.02.2023, 11:10, Новости дня
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С первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС действовали мужественно и решительно, помогая жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил президент Владимир Путин.

В видеообращении к участникам коллегии министерства глава государства напомнил, как сотрудники МЧС доставляли в эти регионы продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов. Путин отметил, что спасатели принимали и оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в новых регионах России. Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь, подчеркнул российский лидер, поручив руководству МЧС уделять этому направлению повышенное внимание.

Перед сотрудниками МЧС, территориальными подразделениями ведомства и его специализированными структурами стоят важные, значимые задачи, сказал Путин. Он сказал, что плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники должна быть продолжена. Глава государства поручил соблюдать и выполнять все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России.

Снаряжение пожарных и спасателей должно быть качественным и удобным, соответствовать всем современным требованиям и стандартам, добавил президент, поручив обратить на это самое серьезное внимание. Экипировка должна в полной мере учитывать климатические и другие условия территорий нашей страны, указал он.

По словам президента, важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР, на освобожденных территориях.

В конце января сообщалось, что Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ создаст четыре главных управления в новых регионах РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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