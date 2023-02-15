Илон Маск “назначил” свою собаку генеральным директором Twitter

Илон Маск “назначил” свою собаку породы сиба-ину новым генеральным директором Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ). Об этом было объявлено в шуточном сообщении в социальной сети, которое включало фотографию его питомца и подпись.

Илон Маск заявил, что новый генеральный директор Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) просто великолепен. Он “намного лучше, чем предыдущий”. На фотографиях домашний пес Илона Маска по кличке Флоки позирует за письменным столом. Сиба-ину одет в одежду, на которой написано слово CEO. Печать в форме лапы также можно найти на столе с бумагами.

Илон Маск заявил, что покинет свой пост в декабре 2022 года, когда найдет «кого-нибудь достаточно глупого» для этой должности, сообщают РИА новости.