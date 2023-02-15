Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра

Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в госучреждениях и предприятиях Часового Яра объявлена эвакуация, всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части, передает ТАСС. Марочко добавил, что население также покидает город.

Ранее Марочко рассказал, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся иностранные наемники.

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