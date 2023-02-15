Врач ФК «Шинник» о драке с «Минаем»: У двух игроков рассечения, один жаловался на ребра

Врач ярославского «Шинника» Гарегин Агаханян рассказал о характере травм, полученных игроками команды в драке с футболистами украинского «Миная» в Турции.

Агаханян допустил переломы у двух игроков «Шинника», еще у одного рассечена скула и заплывал глаз, еще одному россиянину рассекли ухо, еще один пожаловался на боль в ребрах, передает РИА «Новости».

Он добавил, что серьезно никто не пострадал, сроки восстановления будут зависеть от точного диагноза, лечение пострадавших футболистов будет вестись планово.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что конфликт между футбольными командами РФ и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинцев, россияне с жалобами в больницу не обращались.

Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что парни из ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на нападение футболистов украинского «Миная».

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