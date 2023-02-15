Некий EXXpress: Вывезенное с Украины зерно якобы не отправили в Африку, а скормили свиньям в Испании

Страны третьего мира не получили зерно, вывезенное с территории Украины, информирует обозреватель EXXpress Михаэль Кох. По его словам, вместо этого украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании.

Кох в статье для австрийского издания EXXpress напомнил, как Евросоюз боролся за создание коридора для вывоза зерна с Украины морским путем, мотивируя свои усилия опасениями, что беднейшие страны могут столкнуться с голодом, однако пшеница туда почти не попала. Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства, сообщил обозреватель.

Автор публикации посетовал на то, что страны третьего мира так ничего и не получили, и причина этого, по его словам, кроется в финансовой выгоде киевских властей. «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Ранее минсельхоз Турции сообщал, что только 5,4% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам.

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