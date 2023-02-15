 

“Держать на расстоянии” – психолог дал советы по отношениям с бывшим

15.02.2023, 9:25, Разное
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“С любимыми не расставайтесь!” – трижды гласят строки русского поэта Александра Кочеткова, исполненные в легендарном фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Увы, но такой простой завет порой выполнить бывает очень и очень сложно. Пары распадаются, но чувства так просто не исчезают…

Что делать, если бывший партер постоянно пишет вам сообщения? На этот вопрос в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” ответила психолог Валентина Корешкова. Она дала полезные советы по отношениям, которые будут актуальны как для мужчин, так и для женщин.

“В целом, я советую держать бывших на расстоянии не меньше года”, – подчеркнула эксперт. Как правила за это время бывшие партеры могут проверить свои чувства друг к друга. Меж тем, психолог уверена, возобновлять романтические отношения совершенно не обязательно.

По ее словам, некогда любящие сердца после расставания могут стать друзьями. Для этого следует соблюдать простые правила. Психолог считает очень важным сразу обозначить для бывшего партера границы дозволенного, если он пишет сообщения.

К примеру, не стоит переходить на флирт, если вы не собираетесь вновь сходиться. Однако если вы считаете бывшего парня или девушку достойным человеком, то приятельские беседы вести можно, дабы выстроить дружбу.

При этом важно понимать, что подобные маневры возможно только через определенное время после расставания. Изначально следует максимально сократить общение с бывшим партером, дабы чувства и обиды остыли, иначе вы рискуете застрять в прошлом и запутаться в чувствах.


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