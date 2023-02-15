 

В московских школах до конца года появится 100 полей для гольфа

15.02.2023, 9:33, Разное
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В столичном Департаменте образования и науки состоялась презентация проекта «Московская школа-2025».

В ближайшие два года на модернизацию средних учебных заведений Москвы будет выделено более 500 миллиардов рублей.

– Мы хотим, чтобы наши дети получили возможность всесторонне развиваться. Чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься шахматами, программированием или любимым видом спорта прямо в школе, – рассказал журналистам глава департамента Всеволод Голубев.

Согласно проекту, к 2025 году в каждой московской школе появятся современные компьютерные классы, оснащённые интерактивными досками и 3D-принтерами. Планируются модернизировать уже существующие футбольные и хоккейные площадки, а также построить не менее 100 полей для игры в гольф.

– Гольф, как говорится, это игра королей. Она развивает глазомер, мелкую моторику и логику. Школьникам будет полезно с самого раннего детства научится обращаться с клюшкой, – написал в своём Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам развития спорта Максим Иванов.

Если столичный опыт модернизации школ будет признан удачным, то после 2030 года он может стать для федеральной программы развития средних учебных заведений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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