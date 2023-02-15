В Петербурге 94 тысячи семей стоят в очереди на получение нового жилья

В настоящий момент в очереди на получение жилья стоят 94 тысячи петербургских семей. Об этом заявил начальник Управления по оказанию содействия в улучшении жилищных условий ЖК Антон Тимофеев.

В эфире программы «Петербург – город решений» чиновник отметил, что речь идет о тех случаях, когда на каждого жителя квартиры приходится менее 9 квадратных метров, если речь идет об отдельном жилье, и менее 15 квадратных метров – в случае с «коммуналками».

«В настоящее время чуть более 94 тысяч на городской очереди у нас состоит таких семей. 20 млрд на всю жилищную политику города в год выделяется», — рассказал Тимофеев.

Отметим, что в конце января в эфире «Радио России» губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о сокращении количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. По его словам, в очереди на в улучшение жилищных условий семей стояло 87,4 тысячи человек. Слова Тимофеева этим цифрам явно противоречат.

Чиновник отметил, что жители Петербурга, у которых «квадратов» меньше установленных законом норм, могут обратиться в районную администрацию по месту регистрации и встать в очередь на получении нового жилья.

СМИ сообщали о срыве планов по выполнению социальных обязательств Смольного перед петербуржцами. Так в 2021 году из 798 закупленных квартир были реализованы лишь 264, а в 2022 году – вовсе 60.

Кроме того, администрация губернатора Беглова сократила поддержку многодетным семьям из-за изменений в методике расчетов оказываемой помощи.