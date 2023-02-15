Хотелка Кремля: России предстоит изолировать Украину от НАТО

Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более неспособны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений.

Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, пишет китайская газета Global Times. По словам политолога-американиста Академии общественных наук Китая Люй Сяна, вооруженные силы Украины (ВСУ) больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».

Эксперт также подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Между тем, сами Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи для армии противника объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в него включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.

Несмотря на это, Москва создала «устойчивый фронт» на левом берегу Днепра, и теперь наносит не только контрудары, но и проводит контратаки в западном направлении. Как отмечает китайское издание, оттеснить Россию на поле боя трудно. По словам наблюдателей, помимо этого Украина переживает кризис: большое количество молодых людей, элиты и талантов покидают страну.

На этом фоне позиция Вашингтона выглядит непоследовательной. Западные эксперты считают, что Россия может пережить войну на истощение, которая «оставила страны НАТО практически беззащитными, опустошив их собственные запасы». «Поставка более совершенного вооружения еще больше спровоцирует Россию и рискует расширить войну», – предупреждает Люй. По его мнению,

сегодня США хотят вовремя сократить свои потери и устроить хорошее шоу. А что важнее, это вопрос открытый.

С тем, что ВСУ не в состоянии воевать без западных вооружений, согласен член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, без помощи Вашингтона украинский конфликт «давно бы закончился». «Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – уверен эксперт.

По его оценке, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована Россией, которая нанесла «существенные удары по военной промышленности противника». «Поражены объекты энергетической инфраструктуры. ВПК Украины не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – перечислил эксперт.

Без поставок западного вооружения ВСУ протянут не больше месяца, однако «говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно, добавляет профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

«Да, Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. То есть, достичь поставленных задач по демилитаризации без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, полагает Козюлин.

При этом само понятие «демилитаризации», по мнению экспертов, требует уточнений и более четких критериев. В этой связи сохраняют свою актуальность соображения классиков военной теории о том, что главным объектом любой операции должна являться не территория, а армия противника.

Исходя из этого, ключевое значение в СВО имеют не территориальные приобретения (что неоднократно подтверждалось позицией Кремля), а уничтожение живой силы противника, подрыв его возможностей по насильственной мобилизации мирного населения, а также ликвидация ВСУ как организованной силы.

«Теоретическое наследие Мольтке и Клаузевица не только актуально, но и применимо к логике спецоперации России», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его словам, военная инфраструктура на территории Украины практически уничтожена. Мобилизационный потенциал ВСУ, судя по жутким кадрам в Сети, подорван. Однако НАТО удается выстроить логистику и инфраструктуру таким образом, чтобы поддерживать ВСУ достаточным количеством техники и боеприпасов.

Выходит, с одной стороны китайские эксперты правы: от ВСУ осталось только одно название и номинальное руководство, «потому что реальные решения принимаются на базе ВВС США Рамштайн в Германии». С другой стороны, демилитаризацию Украины можно признать состоявшейся лишь отчасти, потому что окончательное достижение целей СВО требует полной военной изоляции Украины от стран восточного фланга НАТО.

«Фактически, у нас идет война с альянсом, ограниченная территорией Украины. Такова специфика конфликта, который поддерживается лишь благодаря отгрузке техники из США и ЕС. Значит, прекращение поставок является ключевым критерием достижения целей спецоперации. И эту задачу нам в любом случае предстоит решать всеми доступными способами», – заключил Перенджиев.

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