Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным
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Папа Римский Франциск хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным план мирного урегулирования противостояния РФ и Запада в Европе, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
По его словам, в переписке понтифик сообщил, у имеет собственный план по мирному урегулированию конфликта РФ и Запада, готов приехать в Москву, чтобы обсудить этот план с Путиным, передает РИА «Новости».
Также Севастьянов процитировал фрагмент письма понтифика с аналогичной мыслью.
Ранее Папа Римский Франциск высказался за встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Летом Севастьянов рассказывал, что папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной 2023 года и посетить Москву и Петербург.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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