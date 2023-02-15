 

Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу

15.02.2023, 7:01, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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