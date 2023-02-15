 

УВКПЧ ООН заявило о сомнениях в законности односторонних санкций США против Ирана

15.02.2023, 7:00, Новости дня
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Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Также сомнительной объявлена и законность экстерриториального применения этих санкций. Отмечается, что Ирану отказали в поставках лекарств швейцарской фармацевтической группы Novartis, а также ингредиентов для них французской Roquette Freres, передает РИА «Новости».

Эксперты ООН считают. что повторное введение санкций привело к «чрезмерному соблюдению», в результате это оказало влияние на поставки жизненно важных препаратов для пациентов с талассемией. Подобная ситуация нарушает их права, а также увеличивает число осложнений и приводит к росту смертности. Подчеркивается, что исключения для медицинской продукции в санкциях США «сложны и неясны».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США «освободят Иран».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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