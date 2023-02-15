Figaro сообщила о дефиците боеприпасов во Франции на фоне помощи Киеву

Сухопутные войска Франции на фоне помощи Киеву столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм, сообщил депутат французского Национального собрания Жюльен Ранкуль.

Ранкуль («Национальное объединение») и Венсан Брю («Демократическое движение») подготовили доклад о состоянии резервов боеприпасов. В докладе предлагается провести «переоценку запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения» и отказаться от минимизации запасов, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Figaro пишет, что и военное руководство, и производители вооружений осознают проблему. Однако производители «ограничены размерами рынка», который «адаптирован» к миру. Из-за этого производство пороха не отвечает возникшим потребностям. Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль подтвердил, что производство достигло предела. Издание указывает, что сложившаяся ситуация, вероятно, приведет к противостоянию тех, кто выступает за помощь Киеву, и сторонников сохранения запасов для национальной обороны.

Напомним, СМИ сообщали, что конфликт на Украине привел к кризису поставок боеприпасов в Европе, так как производители вооружений работают как на пополнение национальных запасов государств, так и на поставки Киеву.

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