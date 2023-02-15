Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

В начале торгов рубль ослабевает к доллару и евро, но укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на открытии снижался до 73,42 рубля (минус 38 копеек), но затем перешел к росту до 73,85 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро вырос до 79,42 рубля (плюс 17 копеек), курс юаня снизился до 10,79 рубля (минус 1 копейка), передает РИА «Новости».

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