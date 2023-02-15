 

Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете

15.02.2023, 6:50, Разное
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14 февраля – любимый день у влюбленных и самый ненавистный у одиноких. Если вы в этот праздник остались без пары, не отчаивайтесь! Возможно, заботливый Святой Валентин уберег вас от провальных отношений, от которых не смогли спастись герои наших историй.

Из принца в зэки

Мы встречались около полутора лет, и я была так влюблена, что закрывала глаза на очевидные вещи. Мой “принц” жил один в просторной квартире, часто уходил “по делам”, оставляя меня одну. Женщина в доме – это удобно, особенно, когда она, ослепленная любовью, не задает лишних вопросов

Однажды он привез домой стопку паспортов и большую сумку с валютой. Не понимая, что к чему, я даже согласилась отсканировать документы. К слову, эта ситуация повторялась не один раз, а я даже не задумалась о том, что с моим парнем что-то не так.

В конце концов мы расстались. Спустя годы я решила узнать, как он там поживает. Телефон был недоступен, тогда я связалась с его сестрой. И каково же было мое удивление, когда я услышала: “Он сидит в тюрьме шесть лет за крупное мошенничество”. Так, я узнал, что мой “принц” оказался черным риэлтором, отнимавшим квартиры у алкоголиков и одиноких стариков.

Развратный садист

Однажды мой новый партнер захотел освоить йони-массаж, то есть научиться “щупать девок” в области точки
G с максимальной эффективностью. Я подумала, что это могло бы быть полезно для наших отношений,
поэтому поддержала его стремление.

Через пару дней он сообщил, что
нашел учителя, а заодно предложил мне
быть “моделью” на массаже. В назначенный день мы пришли к “гуру”, который оказался одноглазым хромым армянином с проплешинами.

Я без одежды и с раздвинутыми ногами расположилась на полу, и целый час два мужика пытались доставить
мне удовольствие, но не смогли: я чувствовала себя резиновой куклой из секс-шопа. Пожалуй, более неловких ситуаций в
моей жизни не было. Слава богу, с тем парнем мы вскоре
расстались. Ах да, с тех пор мне не очень нравятся армяне и йони-массаж.

Псих под прикрытием


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