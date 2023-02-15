 

В Филиппинах заметили загадочное крылатое существо, которое вызвало панику в городе

15.02.2023, 6:43, Разное
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Полиция Филиппин пытается подавить панику в городе Талисай, которая стала нарастать после того, как две девочки заявили, что столкнулись со страшным существом, у которого были крылья.

Похожее существо из филиппинского фольклора называется Манананггал и люди верят, что именно его и увидели дети. В частности очень перепуганы жители района Ситио Мангга, и рассказывают страшилки о том, что манананггал по ночам бродит рядом с их домами.

Существо впервые увидели 7 февраля 2023 года. Две девочки (возраст не указан) шли между домами, когда увидели на крыше соседнего дома что-то очень необычное.

Они уверены в том, что это был манананггал, потому что у существа были крылья и оно при этом напоминало человека. Девочки были так напуганы его видом, что все еще кричали и плакали, когда на место происшествия прибыла полиция.

Когда полиция опросила человека, чей дом находился неподалеку, он заявил, что тоже видел на крыше нечто странное.

"Полиция прилагает все усилия, чтобы пролить свет на это событие. Как и вы, мы также надеемся найти ответы на наши вопросы", – заявил прессе Рэнди Кабальес, начальник полицейского участка города Талисай.

Через день после этого, 9 февраля, другие жители Ситио Мангга тоже стали говорить, что видели манананггала. Еще одно подобное заявление поступило 11 февраля. Затем начали говорить, что у этого существа голова свиньи и тело человека. 

Напряжение в обществе было близко к панике и полиции пришлось выпустить специальное обращение, в котором она попросила общественность сотрудничать и сохранять спокойствие, а также воздержаться от распространения непроверенных сообщений о присутствии манананггала, чтобы предотвратить панику.

В пятницу 10 февраля мэр города Талисай Джеральд Энтони Гуллас заявил, что две девочки, которые видели это существо, будут отправлены к психологу для дебрифинга стресса – это специальная беседа с людьми, пережившими психологическую травму. Видимо встреча с этим существом сильно отразилось на психологическом состоянии девочек. 

Полиция же объявила, что их расследование все еще продолжается и что они еще не получили никаких доказательств относительно увиденного ими существа.

В местной мифологии манананггалы описываются как отвратительные вампироподобные существа, обычно женского пола. Считается, что по ночам тело мананангала "разделяется" пополам и верхняя половина с помощью перепончатых крыльев улетает на поиск добычи, а нижняя остается в гнезде. 

С помощью языка, похожего на хоботок, эти существа нападают на спящих людей и высасывают из них кровь. Излюбленной добычей являются беременные женщины.


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