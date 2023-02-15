 

«Равняются на Вашингтон» — американского аналитика не удивило молчание европейских СМИ о разоблачении Хёрша

15.02.2023, 6:05, Разное
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Европейские СМИ обошли молчанием сенсационную статью Сеймур Хёрша о прямом участии США в подрыве газопроводов «Северный поток», заявил в интервью Press TV аналитик Гилберт Доктороу. По его словам, в этом нет ничего удивительного, поскольку они уже много лет равняются на Вашингтон.


AP

«Нет ничего удивительного» в том, что западные СМИ обошли полным молчанием вышедшую на прошлой неделе статью лауреата Пулицеровской премии Сеймура Хёрша о прямой причастности США к подрыву «Северных потоков», об этом в интервью Press TV заявил Гилберт Доктороу, аналитик по международным делам и обладатель докторской степени по истории РФ из Колумбийского университета.

«Я сижу в Бельгии, как раз просматривал сегодня наши газеты… там ни слова о Сеймуре Хёрше, ни слова о его разоблачении. В этом нет ничего удивительного, потому что уже много лет европейские газеты и СМИ равняются на Вашингтон», — заявил он.

В своей статье Хёрш утверждает, что приказ о подрыве газопроводов был отдан непосредственно американским президентом Джо Байденом и осуществлён ЦРУ при содействии ВМС США.

Пентагон отверг это обвинение. Москва же призвала к тщательному расследованию, заявив, что к этому следует отнестись серьёзно.

Как отметил Доктороу, то, что Хёрш написал в своём блоге, скорее всего, правда, при этом аналитик сослался на мнение двух своих неназванных источников, среди которых — бывший американский дипломат. Эти люди заявили историку о своей уверенности в том, что информация, изложенная в сенсационном материале Хёрша, правдива.

Две нитки газопровода «Северный поток» более десяти лет обеспечивали Германию и большую часть Западной Европы дешёвым российским природным газом, отмечается в статье. Газопровод «Северный поток — 2», состоящий также из двух ниток, был достроен, но не введён в эксплуатацию.

26 сентября 2022 года в результате мощного взрыва были выведены из строя три из четырёх ниток двух газопроводов.

Москва обвинила в случившемся Запад. Швеция и Дания пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто несёт ответственность за случившееся.


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