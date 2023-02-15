 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил об отсутствии прямой военной угрозы для Молдавии

15.02.2023, 5:35, Новости дня
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США обеспокоены сообщениями о якобы существующем «российском заговоре», но не видят прямой военной угрозы для Молдавии, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс выразил обеспокоенность в связи с заявлениями о якобы имеющем место российском «заговоре для дестабилизации демократически избранного правительства» Молдавии. Как заверили в Госдепе, США и Молдавия совместно добиваются «политической устойчивости», способной противостоять «долгосрочным усилиям». Прайс также заявил, что Вашингтон поддерживает президента Молдавии Майю Санду, передает ТАСС.

Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане РФ по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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