Сийярто объяснил разницу в подходах Венгрии и Франции к идее переговоров Киева с Москвой

Венгрия выступает за немедленные переговоры Украины и России, другие европейские страны хотят, чтобы у Киева была более выгодная ситуация на поле боя, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Париже с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

«Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей», – сказал Сийярто, пояснив, что в Европе рассчитывают на «более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации» для Киева. Сийярто признал, что власти Венгрии «в это не верят», передает ТАСС.

Венгрия полагает, что «страдания людей надо прекратить немедленно» и что «мир нужен сейчас». Хотя и Венгрия, и Франция выступат за мир, вопрос в том, каков должен быть путь к нему – «есть разница в подходах», сказал Сийярто, отметив, что его страна уважает другие мнения.

Он также сообщил, что, по мнению Венгрии и Франции, санкции Евросоюза не должны распространяться на российские организации и предприятия в сфере ядерной энергетики. Сийярто заявил, что французская компания Framatom SAS может исполнить более широкую роль в сооружении АЭС «Пакш-2» в Венгрии, если Берлин не даст компании Siemens AG разрешения на участие в проекте. Министр упрекнул Германию в том, что Берлин «ставит под сомнение право» Венгрии «формировать свой энергетический баланс в соответствии со своими национальными интересами».

Напомним, Венгрия пообещала добиваться прекращения огня на Украине. Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у РФ территории перед переговорами.

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