Wall Street Journal сообщила о рассмотрении США возможности передать Украине перехваченное у Ирана оружие

США изучают возможность передать Украине перехваченное оружие, которое Иран направлял группировкам в Йемене, сообщили американские и европейские чиновники.

Киев может получить 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7 тыс. бесконтактных взрывателей. Совет нацбезопасности при Белом доме отказался подтвердить или опровергнуть данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины. СМИ сообщали, что, по мнению Белого дома, оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи.

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