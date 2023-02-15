Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января

Вот уже середина февраля, а у меня только появилась идея собрать топ-3 книг, прочитанных за месяц. Хочу делать такую подборку каждый месяц. И сегодня (пусть немного с опозданием) топ-3 книг, прочитанных в январе!

Салли Руни, “Прекрасный мир, где же ты”

У Салли Руни особенный стиль повествования. Некоторые даже сравнивают ее Джойсом, но я не буду. Могу предположить, что эта писательница понравится не всем, но все же советую попробовать ее почитать. Начать знакомство как раз можно с этой книги.

Эта история про четырех героев. Все они разные по характеру, убеждениям и привычкам, но объединяет их одиночество и поиск любви. Они будут пытаться уживаться друг с другом – любить, дружить, просто общаться, – а мы будем смотреть со стороны.

Неспешная и даже какая-то бытовая история с долгими задушевными разговорами, рассуждениями о мире, экологии, политике и любви.

(Не пугайтесь того, что в книге нет диалогов, это и есть тот самый стиль автора.)

Александрия Рихтер, “Кристофер Клин и два Короля”

Про эту книгу я уже писала ранее в подборке книг с возрастным ограничением “12+”, поэтому скажу лишь, что эта чудесная книга с атмосферой закрытой магической академии и волшебства подойдет для совместного чтения родителей и подростков!

Эми Липтрот, “Момент”

Сборник связанных между собой эссе о путешествии в Берлин. История складывается из отрывочных заметок девушки, исследующей мир, познающей любовь и себя. Между строк автор передает цвета, запахи, вкусы и звуки. Она рассуждает о роли технологий в нашей жизни, знакомится с разными людьми, наблюдает за животными и природой.

Книга небольшая, но в ней столько чувств, столько подтекстов и метафор, что можно перечитывать ее снова и снова, и каждый раз открывать для себя что-то новое. Честно, откровенно, точно и пронзительно!