Где искать доступный бизнес-класс в Москве

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15.02.2023, 5:27, Разное
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В феврале средняя цена квартир в столичных новостройках класса “бизнес” в районах рядом с центром составила 15-20 млн рублей. Однако в локациях ближе к МКАД цены намного демократичнее, правда предложение ограничено. Всего на первичном рынке представлено семь комплексов с лотами стоимостью до 20 млн рублей.

Самые доступные апартаменты сейчас представлены в квартале “Level Стрешнево” от Level Group на набережной в районе Покровское-Стрешнево. Стоимость студий по скидке начинается от 6,5-6,8 млн рублей.

Самые доступные квартиры предлагаются в другом проекте от этого же застройщика – ЖК “Level Нагатинская”, который реализуется на набережной на юге города. Стоимость компактных студий здесь начинаются от 8,3-8,5 млн рублей.

От 8,9 млн рублей стартуют цены на студии в высотном AFI Tower от строительной компании AFI Development в Свиблово.

По цене от 9,5 млн рублей можно приобрести студию в комплексе “Level Мичуринский” в шаговой доступности от метро “Мичуринский пр-т”.


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