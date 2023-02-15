Мнение: 100 миллионов маргиналов

Все всё знали?!

У одного просвещенного (то есть не совсем людоеда, на людей сразу не бросается) Z-патриота в ФБ увидел интереснейшие цитаты из “советских академиков”. Вот уж на кого я б не возлагал никаких надежд, считая полностью оторванными от жизни реликтовыми старцами – но всё оказалось куда круче! Цитата из зет-блогера:

“В книге известного экономического историка и одного из лучших знатоков советской экономики Гирша Ханина «Экономика и общество России: ретроспектива и перспектива», Сибирское отделение РАНХиГС, 2015, увидел воспоминания о том, как советская академическая среда не просто не верила в Перестройку и реформирование страны, но и пылала к советским людям настоящим социал-дарвинизмом (редко у академиков каких стран можно обнаружить такое пренебрежение собственным народом):

«В 1990 г. В.В.Криворотов говорил: «Если честно отвечать, то сейчас некому строить экономику. Индустриализация, или реформы, или перестройка – назовите как угодно, предполагают того, кто всё это делает. Вот этого «кто» просто нет, он отсутствует».

Развивая этот тезис, С.Б.Чернышев писал: «У нас 100 млн маргиналов… Наше общество на самом деле – общество маргиналов, они у нас составляют большинство». Говоря о рыночных реформах, он предсказывал: «После этого, во-первых, будет грандиозный бардак, во-вторых, мы при этом, в лучшем случае, продвинемся с 10-х гг. XVII века до 1830-х гг.».

Ещё более остро влияние социально-нравственного состояния советского общества на проведение реформ показывалось М.П.Казачковым. «Лак культуры на Западе слой за слоем накапливался веками и образовал довольно прочную конструкцию. Всё же, чем сегодня располагает советское общество, это тоненькая пленочка, чуть схватившаяся лишь в последние десятилетия упадка режима. Основная масса населения утратила последние остатки традиционных крестьянских ценностей, и из народа во многом превратилась в толпу социально и культурно перемещённых лиц, а интеллигенция в её классическом понимании просто вымерла».

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в перестройку, Л.И.Абалкин ответил: «Нет, пока у нас мальчишки пишут в лифтах бранные слова… Пока не появится новое поколение, в котором с детства двигателем будет стыд – народ будет падать глубже, и перестраиваться будет некому».

В.В.Криворотов поэтому полагал, что «в этих условиях реформа возможна, только если появится так называемый просвещённый государь. Как он появится – вопрос загадочный».

Процитировавший всё это некто Виноградов ахает, деланно возмущается и топает ножками – дескать, ай-яй-яй, “разве можно не любить свой народ” и прочие благоглупости. Меж тем СЕЙЧАС-ТО уже более чем очевидно, что ученые произносили не брань и не поклёпы, а абсолютно серьёзно и трезво обозначали КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ожидающие страну в ближайшей и средней перспективе, и имя этой проблеме – невероятная слабость “человеческого фактора”. Проще говоря, академики указывали на то печальное обстоятельство, что “реформы” в стране производить просто НЕКОМУ. Нет субьекта, на кого взвалить это всё.

“во-первых, будет грандиозный бардак, во-вторых, мы при этом, в лучшем случае, продвинемся с 10-х гг. XVII века до 1830-х гг.” Черт, да они просто как в воду глядели! “Бардак” – это “лихие 90е”, а более-менее благополучные (до войны) первые десять-15 лет нового века – это удушливые 30-40е “Николая Палкина”: всё зажато, общество в анабиозе, ни наук – ни искусств, но хоть железную дорогу Москва-Санкт-Питербург начали строить.

“Основная масса населения утратила последние остатки традиционных крестьянских ценностей, и из народа во многом превратилась в толпу социально и культурно перемещённых лиц, а интеллигенция в её классическом понимании просто вымерла”. Твою мать! Еще лет 10, даже 5 лет назад я бы с этим начал тупо и бессмысленно спорить, но даже не с 2022, а уже с 2020 года – соглашусь безоговорочно. Тупая серая масса, интеллигенции нет, понятия права нет, воли к свободе – нет.

Внезапно ощутил острую жалость к этим умным людям – Криворотов (профессор экономики Уральского Университета), Чернышов (физтех, философ), Казачков (физик) и др. Я-то по легкомыслию почти 30 лет с 1991 года жил в России в радужных иллюзиях и надеждах, порхал веселым повесой; каково же было им все эти 30 лет, если они так отчетливо понимали, СРЕДИ КОГО живут? Понимали, что надежды нет?