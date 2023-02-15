Алматы не выдаст, Москва не съест

Казахстан, вероятно, не станет депортировать в Россию анархиста Дениса Козака, которого подозревают в оправдании терроризма.

9 февраля в Казахстане полиция задержала ростовского анархиста Дениса Козака (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которого ранее объявили в розыск в РФ из-за комментария про взрыв около архангельского УФСБ. Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

В посте про свое задержание 19-летний анархист рассказал своим близким, что его везут в Управление криминальной полиции Алматы. По предварительной на тот момент информации, задержание произошло по запросу России.

Также на момент сообщения было известно, что с Козаком работают правозащитники, и молодой человек был задержан на трое суток за нарушение срока безвизового пребывания: предусмотренные законодательством 90 дней пребывания в Казахстане у Козака истекли еще в декабре.

Дело Жлобицкого

Утром 31 октября 2018 года в одном из телеграм-чатов, в котором общались анархисты, пользователь под именем «Валерьян Панов» оставил послание о будущем взрыве в здании ФСБ. Спустя семь минут на проходной архангельского УФСБ произошел взрыв. Это было самодельное взрывное устройство, которое привел в действие 17-летний анархист Михаил Жлобицкий.

Михаил Жлобицкий. Скриншот

Взрыв произошел до рамок металлоискателей, которые установлены в проходе здания, где Жлобицкого перед гибелью запечатлела видеокамера. Вскоре после подрыва молодой человек скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним ранения получили три сотрудника ФСБ — все они выжили. На фотографиях с места взрыва было видно, что холл здания УФСБ получил значительные повреждения: со стен была сорвана обшивка.

Известно, что Михаил Жлобицкий был прописан вместе с матерью, бабушкой и тетей в поселке в 20 километрах от Архангельска, в котором он учился в местном политехническом колледже. Родные и знакомые после случившегося характеризовали молодого человека по-разному:

одни говорили, что он «не пил, не курил, не матерился и постоянно ездил на занятия», другие комментировали СМИ, что он «вообще не любил учиться». Также известно, что Жлобицкий был зарегистрирован в «ВКонтакте» как «Сергей Нечаев» — в честь русского нигилиста и революционера XIX века.

Случившееся в архангельском УФСБ следствие признало терактом. Также было заведено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Тогда глава СК Александр Бастрыкин поручил в короткие сроки установить мотив случившегося, а за его расследование взялся центральный аппарат СКР.

Про атаку на УФСБ говорили все крупные СМИ и некоторые чиновники, ее активно обсуждали в социальных сетях. Например, губернатор Архангельской области Игорь Орлов обвинил в произошедшем оппозицию, а телеведущий Владимир Соловьев обвинил политика Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»), Екатерину Винокурову и журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»), связав атаку на УФСБ с прошедшей за несколько дней до нее акцией «За ваших и наших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России). Случившееся прокомментировал тогда и директор ФСБ Александр Бортников, призвав срочно решать проблему радикализации молодежи.

Также на людей, комментировавших это событие или просто сделавших репост в соцсетях, впоследствии регулярно возбуждались уголовные дела об оправдании терроризма.

Без малого за два года после случившегося, по данным «ОВД-Инфо» (организация внесена Минюстом РФ в реестр «иноагентов»), силовики возбудили 16 уголовных дел против таких лиц, среди которых была и журналистка Светлана Прокопьева, «осмыслявшая поступок Жлобицкого» в авторской передаче на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Более того, некоторые комментаторы в социальных сетях получили реальные сроки за «наиболее радикальные» высказывания и до сих пор находятся в заключении. А в 2022 году уголовное дело по той же статье за комментарий о Жлобицком было возбуждено против Дениса Козака, которому теперь, как сообщает «Казахстанское бюро по правам человека», может грозить до семи лет тюрьмы в России.

Комментарии в социальных сетях о самоподрыве Жлобицкого остаются неиссякаемым источником для уголовных дел и по сей день. Так, 11 февраля стало известно, что фигуранткой очередного уголовного дела об оправдании терроризма стала тетя Михаила Жлобицкого Лилия Жлобицкая.

Дело на Козака

В посте-знакомстве, опубликованном в телеграм-канале Дениса Козака летом 2022 года, молодой человек рассказывает, что администрировал несколько ресурсов, посвященных анархизму, а после начала СВО «решил организовать один проект». 3 апреля он набрал людей для этого проекта, а на следующий день его уже задержали сотрудники ФСБ, отправив на допрос.

Денис Козак. Фото: соцсети

На допросе молодому человеку показали скриншоты его комментария про Жлобицкого в одной из групп в социальных сетях, после чего начали расспрашивать, кто он такой и чем занимается.

Анархист не пошел на контакт с силовиками, после чего у него дома провели обыск, изъяв несколько книг и технику. Прежде чем покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования, Козак провел почти полгода дома под подпиской о невыезде.

Несмотря на все это, молодой человек признавался, что не изменил анархистским взглядам, заставившим его покинуть Россию. Последние месяцы он проживал в Казахстане, в одном из шелтеров города Алматы.

9 февраля Козак сообщил, что его задержали «по розыску» и что он едет в местную полицию. В тот же день вечером в «Казахстанском бюро по правам человека» сообщили, что Козак, скорее всего, не будет депортирован в Россию, поскольку статья, по которой его преследуют на родине, в Казахстане не существует: Кишиневские соглашения позволяют государству не выдавать граждан, которых преследуют по несуществующим в принимающих странах статьям.

Однако 10 февраля молодой человек сказал в своем телеграм-канале, что «садится на трое суток», а дальше его ждет экстрадиция. Перед этим в полиции ему дали его телефон для звонка, и он обратился к читателям с благодарностью, призвав «не бояться бороться».

Кирилл Томилин

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