 

Bloomberg сообщило об изучении Евросоюзом возможности ввести санкции против ФНБ России

15.02.2023, 4:10, Новости дня
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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций, следует из чернового варианта проекта ограничений.

Также рассматриваются санкции против Росбанка и банка «Тинькофф». Кроме того, планируется предписать банкам предоставлять данные об активах ЦБ России. Не указывается, какие банки могут получить подобное предписание.

Россиянам хотят запретить работать в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Еврокомиссия хочет усилить обязательства по отчетности о замороженных российских активах. Если физлицо не предоставит ЕС соответствующую информацию, его предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. евро, для компаний штраф составит до 10% годового оборота.

Напомним, минфин США запретил американским гражданам все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. Тем временем Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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