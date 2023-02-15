 

Лауреат Пулитцеровской премии Херш рассказал о заинтересованности Норвегии в подрыве «Северных потоков»

15.02.2023, 4:10, Новости дня
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Норвежцы не любят Россию, Норвегия была заинтересована в подрыве «Северных потоков», сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Херш отметил, что «Норвегия – великая мореходная нация», у которой имеются «глубокие источники энергии». Норвегия заинтересована в росте поставок газа в Западную Европу и Германию. «И вот что она сделала, она увеличила свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.

Кроме того, как сообщил журналист, в Норвегии есть «заметная неприязнь» к России. «Мне сказали: они делали то, что делали, они знали, что делали, и понимали, что происходит», – сообщил Херш, отметив, что «возможно, никто никогда не говорил «да». Он заявил, что выполнил «большую работу» по данному вопросу «с людьми, с которыми общался». Как бы то ни было, сообщил Херш, для того, чтобы диверсия оказалась реализована, «норвежцы должны были найти подходящее место».

Напомним, Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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