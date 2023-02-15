Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Три года назад 22-летняя Идель Рапопорт – старшая внучка легендарного Иосифа Кобзона – вышла замуж за австралийца Рани Брауди. “Первый пошел”, – смеялась счастливая Нелли Михайловна. “Мне очень нравится избранник внучки – юрист, адвокат, положительный со всех сторон. Он покорил своей открытой улыбкой, добротой, отношением к нам и внучке. Хотя у нее непростой характер – она в дедушку, даже имя свое получила в честь мамы Иосифа Давыдовича. Но мальчик при этом живет с ней уже три года. А после свадьбы внучка взяла его фамилию”, – рассказывала тогда вдова Кобзона.

Всего же у прославленного певца было семь внуков. И сегодня Нелли Кобзон готовится к очередной свадьбе. Как сообщила она в эксклюзивном интервью “Дни.ру” на гала-ужине по случаю вручения музыкальной премии “Виктория”, как минимум три торжества она ждет в ближайшее время.

“У всех моих внучек есть, как сейчас говорят, бойфренды и большая красивая любовь, – рассказала Нелли Михайловна. – У них так все красиво, что я, глядя на них, радуюсь. Ведь мне предстоит еще три или четыре свадьбы”. Жизнь продолжается! Род продолжается!

Лишь бы только здоровье не подвело 72-летнюю Нелли Кобзон. “Я недавно лежала в больнице (кардиологи после консилиума госпитализировал ее в отделение хирургического лечения сложных нарушений. – Прим. ред.), поэтому пока не занимаюсь зарядкой и не хожу в бассейн, но потом, надеюсь, наверстаю, – говорит она. – Мне пока нужен покой и приятные эмоции. Такие, какие дарит сегодняшний вечер, когда я увидела много коллег Иосифа Давыдовича, познакомилась с молодыми артистами, которые сегодня пришли на сцену”.