Доля сделок с ипотекой выросла на 13%

За прошедший год доля ипотечных покупок на столичном рынке новостроек класса “комфорт” увеличилась на 13%, достигнув 78%. При этом в некоторых жилых комплексах в течение года совершались только ипотечные продажи.

В большинстве новостроек – 46% – доля ипотечных сделок в 2021 году составляла от 60% до 80%. В каждом четвертом жилом комплексе более 80% покупок было совершено в ипотеку.

Ипотечный спрос поддержали программы с низкими ставками. Для покупателей с ограниченным бюджетом появилась реальная возможность приобрести квартиру при относительно небольшом ежемесячном платеже по кредиту.

Правда, речь идет о малогабаритных вариантах. Ипотечный спрос на студии и “однушки” в прошлом году увеличился ощутимее всего – почти на 38%.

Параллельно сократилась площадь жилья, покупаемого в ипотеку. Так, студии и “однушки” стали на 5% меньше, “двушки” – на 2%, “трешки” – на 3%. Сильнее всего – на 8% – сократились размеры многокомнатных лотов.