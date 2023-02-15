 

Мнение: Подкуп избирателей в Казахстане

15.02.2023, 3:45, Разное
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Наталья Зубаревич, весьма и весьма осведомленная тетка, сообщает в своем телеграм-канале:

“Казахстан запустит программу открытия счетов гражданам при рождении за счет нефтедоходов
Счет будет открываться автоматически при рождении и каждый год пополняться средствами, полученными от добычи природных ресурсов. После наступления совершеннолетия их можно будет потратить на жилье или образование”.

В принципе – нас это не касается, можно было бы не обращать внимания… Однако – я кое-что помню по своей богатой выборной практике: вся эта схема – открытие счетов гражданам при рождении за счет нефтедоходов – была еще в 2000 году предложена на выборах экс-хоккеистом Атрошенко для жителей Ханты-Мансийского округа в качестве предвыборной программы, когда он баллотировался на пост губернатора ХМАО. Один в один!

Тогда Атрошенко, естественно, сразу же сняли с выборов “за подкуп избирателей”, и действующий на тот момент губер Филиппенко выиграл их практически в гордом одиночестве. Шел Атрошенко, кстати, от “Партии пенсионеров”, которую он, собственно, и создал.

И вот, стало быть, идею подхватили… в Алма-Ате.

Источник: Размышления вольного социолога


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