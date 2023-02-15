CNA – ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии «наихудшим стихийным бедствием за столетие»

Спасательные работы в Турции и Сирии после двойных мощных землетрясений продолжаются, но надежды найти выживших тают с каждой минутой. По оценке Всемирной организации здравоохранения, катастрофа, которая в обеих странах унесла жизни более 37 тыс. человек, стала «наихудшим стихийным бедствием Европы за столетие», пишет CNA.

Всемирная организация здравоохранения назвала мощные землетрясения, потрясшие Турцию и Сирию, наихудшим стихийным бедствием Европы за столетие. В результате погибло более 37 тысяч человек, и надежда найти выживших ослабевает.

Сильнее всего пострадали регионы на северо-западе Сирии, которые удерживают повстанцы. Но ожидается, что в охваченную войной страну прибудет больше помощи. Самолёт из Саудовской Аравии приземлился сегодня в городе Алеппо, доставив 35 тонн гуманитарной помощи в подконтрольную правительству территорию. Это первый из партии грузов, которая прибудет в течение следующих нескольких дней.

ФАЛЕХ АЛЬ-СУБЕЙ, Глава отдела помощи при Центре гуманитарной помощи и содействия короля Сальмана: Завтра прибудет ещё один самолёт, а в четверг ещё один. Кроме того, центр оценит потребности, и, если понадобится дополнительная помощь, она будет предоставлена в рамках проектов, которые будут предложены после того, как стихийное бедствие утихнет.

ООН заключила соглашение с сирийским правительством об открытии двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов из Турции, что позволит увеличить объём помощи. Но эти пограничные переходы будут открыты только в течение трёх месяцев. Представители спасательной организации «Белые каски» критикуют ООН за то, что она позволила президенту Башару Асаду принимать решение об их доставке помощи.

Тем временем команды работают ночь напролёт, чтобы спасти людей, цепляющихся за жизнь под обломками, спустя восемь дней после сильнейшего землетрясения в современной истории Турции. Но спасательные операции сворачиваются, так как надежды найти выживших исчезают.

С репортажем корреспондент CNA Трент Мюррей.

ТРЕНТ МЮРРЕЙ, корреспондент CNA: Что ж, площадь, пострадавшая от этих двойных землетрясений на юге Турции, составляет порядка 110 000 квадратных километров. Это огромная территория, почти сопоставимая с площадью Южной Кореи, и поэтому местному правительству и властям очень сложно заботиться о людях, которые остались без крыши над головой или были перемещены из-за катастрофы.

В большинстве районов теперь официально переходят от стадии спасения к стадии извлечения. Другими словами, они пытаются почтительно извлечь на поверхность погибших и достойно похоронить их. В некоторых других местах, в том числе в провинции Хатай, всё ещё питают надежду и используют тепловизоры, потому что считают, что видят некоторые признаки жизни на нескольких спасательных объектах. Но подобных случаев становится всё меньше и меньше.

И в действительности теперь фокус смещается на то, чтобы позаботиться о почти 1 миллионе человек, оставшихся без крова, и обеспечить их жильём. Многие из них до сих пор живут в палатках, предоставленных государственным агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Это сложная задача. Ночью здесь жутко холодно, местами температура опускается до минус 17 градусов, поэтому люди разводят костры, часто сжигая мусор, чтобы согреться. Другая проблема, разумеется, — это продовольствие. В большинстве провинций на юге Турции людей кормят, но ООН предупреждает, что многие люди в Сирии, около 800 000 человек, до сих пор не получили горячей еды.

И всё больше внимания сейчас уделяется здоровью и санитарным условиям. Мы провели много времени в некоторых из этих лагерей, и там не так много мест, где люди могли бы справить нужду. Поэтому растёт беспокойство, что могут возникнуть вспышки некоторых заболеваний.

Вот почему правительство и местные власти ускоряют поставки пенициллина, вакцины против бешенства и других необходимых лекарств, чтобы попытаться предотвратить распространение. Но масштаб проблемы огромен. Международные партнёры также пытаются помочь, в том числе группа специалистов-медиков из Японии, у которых есть опыт предотвращения вспышек подобных заболеваний.

Но, помимо тех, кто покинул свои дома, есть также множество людей, у которых осталось жильё, но они слишком напуганы, чтобы вернуться туда из-за повторных сейсмических толчков. Таких толчков было почти 3000. Мы чувствовали некоторые из них здесь, во время нашего пребывания в Южной Турции.

Следовательно, существует беспокойство по поводу того, смогут ли здания выстоять или их необходимо официально снести в целях безопасности. Принять решение должны инженеры, а их просто не хватает, чтобы пройти через все эти многоквартирные дома достаточно быстро, чтобы дать людям уверенность вернуться. Это огромная проблема.

Кроме того, правительство и строительные компании всё активнее критикуют за то, что, как опасаются, они могли жертвовать качеством ради экономии и тем самым способствовали обрушениям зданий. Усилия Турции по восстановлению, конечно же, будут долгими и трудными.

Следует упомянуть, что президенту Эрдогану предстоит участвовать в выборах позднее в этом году. Так вот, он продолжает говорить пережившим землетрясения, что восстановит их дома в течение одного года.

Трент Мюррей для CNA, Элязыг, Турция.

Дата публикации 14 февраля 2023 года.