 

В Турции сообщили о планах главы МИД Армении приехать в пострадавшие районы

15.02.2023, 2:48, Новости дня
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится с визитом в Турцию 15 февраля и посетит пострадавшую от землетрясений провинцию Адыяман.

В заявлении турецкого МИД сообщается, что Мирзоян приедет в Турцию, чтобы проявить солидарность с пострадавшей от землетрясения страной и выразить соболезнования в связи с катастрофой, передает ТАСС.

Кроме того, Мирзоян посетит Адыяман, где ведутся работы армянского поисково-спасательного отряда, отметили в дипведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправились в зону бедствия.

Между тем, общее число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции во вторник составило 31 тыс. 974 человека.

Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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