Минобороны сообщило о необходимости продолжения действия указа о мобилизации для сохранения социальных гарантий

Указ о частичной мобилизации не отменяют, поскольку он должен действовать для сохранения в силе социальных гарантий в отношении мобилизованных граждан, сообщило Минобороны России.

Если указ признают утратившим силу, то мобилизованные и их семьи лишатся «дополнительных специальных гарантий и компенсаций», а статус и денежное содержание мобилизованных «не будут соответствовать статусу и денежному содержанию» контрактников.

Указывается, что мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации, завершены, но «выполнение остальных мероприятий продолжается», передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен.

—