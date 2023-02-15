 

Минобороны сообщило о необходимости продолжения действия указа о мобилизации для сохранения социальных гарантий

15.02.2023, 2:48, Новости дня
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Указ о частичной мобилизации не отменяют, поскольку он должен действовать для сохранения в силе социальных гарантий в отношении мобилизованных граждан, сообщило Минобороны России.

Если указ признают утратившим силу, то мобилизованные и их семьи лишатся «дополнительных специальных гарантий и компенсаций», а статус и денежное содержание мобилизованных «не будут соответствовать статусу и денежному содержанию» контрактников.

Указывается, что мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации, завершены, но «выполнение остальных мероприятий продолжается», передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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