NORAD сообщило о поднятых в небо истребителях из-за полета российских Ту-95МС и Су-35 у Аляски

В связи с полетом российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей Су-35 у Аляски в небо были подняты истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), сообщило ведомство.

NORAD сообщило в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «засекло, отследило, идентифицировало и перехватило» четыре самолета, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски. При этом российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады, передает ТАСС.

В NORAD подчеркнули, что не считают российские полеты в опознавательной зоне ПВО Аляски, которые происходят регулярно, угрозой или провокацией. По информации NORAD, за год происходит около шести-семи таких «перехватов». NORAD также не усматривает связи между данным появлением российских самолетов и своими операциями, вызванными «объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели».

Напомним, США сбили в своем воздушном пространстве китайский аэростат, а также еще ряд неопознанных объектов.

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