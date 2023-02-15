 

В Подмосковье продано жилья на 390 млрд

15.02.2023, 2:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На рынке новостроек Подмосковья усиливается роль крупнейших застройщиков и сокращается количество средних и малых строительных компаний.

Два года назад подмосковное жилье продавала 121 компания, то к началу 2022 года их количество сократилось до 105. За минувший год с рынка ушло 27 застройщиков, а на их смену пришлось лишь одиннадцать компаний.

Всего по итогам прошлого года в Подмосковье было продано первичного жилья почти на 390 млрд рублей. Три четверти от этой суммы – 294 млрд рублей – заработали всего пять застройщиков.

Первое место по объему выручки заняла группа “Самолет”, в проектах которой было реализовано лотов на 122 млрд рублей. Этот же застройщик показал лучшую динамику продаж, нарастив за год выручку на 11%.

Далее следует группа “ПИК” (73 млрд рублей) и “Гранель” (53 млрд рублей). Еще 29 млрд рублей заработала группа “ФСК” и 18 млрд рублей – “Инград”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.21 / “Поступил достаточно жестоко по отношению ко мне”: Повереннова рассказала, как пережила измену Николаева

25.08.22 / Никакой готики, будут варианты под все стили: тенденции и модные дизайны черного маникюра – главного микротренда осени 2022

24.03.22 / Мошенника, продававшего пенсионерам сахар вместо гомеопатических лекарств, отпустили после экспертизы

31.05.22 / Мнение: Перечень документов для получения гражданства РФ жителями освобожденных территорий

06.08.20 / Удивительный недуг за два года превратил молодую китаянку в «бочонок»

03.01.22 / Она не позволит! – Личное мнение

11.09.22 / Специалисты рассказали о пользе цикория

02.05.22 / Мнение: Орбан попал на “Миротворец”

29.07.22 / Завершилась реконструкция деревянной усадьбы XIX века на Долгоруковской улице

06.12.22 / Скандалы: Карельская мистика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика