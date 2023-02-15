«Если аэростат китайский — это шпион, если американский — метеостанция» – обозреватель Marianne посмеялся над охотой за воздушными шарами в США

За десять дней Соединённые Штаты сбили уже четыре аэростата, в том числе один китайский, объявленный компонентом шпионской сети, пишет обозреватель Marianne Жак Дион. Но даже если эта версия не лишена оснований, раздувать из неё медийный скандал опасно, учитывая реальный риск военного противостояния между Америкой и Китаем, предупреждает автор статьи. Кроме того, США также занимаются созданием аэростатов, однако их положено автоматически считать безобидными метеостанциями, иронизирует журналист.

«По ту сторону Атлантики на смену охоте на индеек пришла охота на аэростаты», — пишет заместитель главного редактора журнала Marianne Жак Дион. За десять дней Соединённые Штаты сбили уже четыре шара, в том числе один китайский — положивший начало всей кампании. По заверениям официальных лиц США, «которые говорят только правду и ничего, кроме правды», китайский аэростат был «компонентом обширной шпионской сети».

Возможно, эта версия имеет под собой основания, пишет Дион. Но разжигать из-за этого «достойную Джеймса Бонда» кампанию в СМИ было бы неразумно, если только не иметь желания подготовить умы к войне, которую некоторые считают неизбежной, подчёркивает автор. «Во времена спутников, позволяющих увидеть даже палатку, установленную где-то в Арканзасе, не обязательно иметь аэростаты, чтобы посмотреть, что происходит у соседа-конкурента или потенциального врага», — рассуждает обозреватель.

Однако, читая американские СМИ, можно подумать, что мы вернулись в 1938 год, когда молодой режиссёр Орсон Уэллс вызвал всеобщую панику, описав высадку инопланетян в эфире CBS. «Разница сегодня в том, что маленьких зелёных человечков заменили китайцы», — констатирует автор, добавляя, что возможность военного столкновения между Соединёнными Штатами и Китаем вполне реальна.

Как подчёркивает Дион, все страны мира теперь занялись созданием аэростатов, способных работать в верхнем воздушном пространстве, которое не регулируется никакими правилами. В Соединённых Штатах НАСА управляет Колумбийским научным аэростатным комплексом в Техасе. Но здесь нет проблем, ведь НАСА заявило, что его воздушные шары, размером в 20 раз больше китайских, выполняли исследования только в гражданских целях, иронизирует журналист. На его взгляд, это «так же убедительно», как выступление Колина Пауэлла перед Советом Безопасности ООН в 2003 году, во время которого он размахивал пробиркой, подтверждающей, что Ирак обладает оружием массового уничтожения.

«В любом случае, дело ясное. Китайский шар обязательно будет аэростатом-шпионом, в то время как американский шар автоматически является метеостанцией», — саркастически замечает Дион. Таким образом, первый должен быть сбит, а второй можно рассматривать всей семьёй, при условии, что у вас есть подходящее оборудование, «которое чаще всего производится в Китае», заключает автор статьи.