France 2 – чтобы не работать в убыток — в Бордо оливковое масло потеснило знаменитое вино

Многие винодельческие хозяйства Бордо отдают часть своих участков под оливковые рощи, чтобы диверсифицировать производство и не работать в убыток, передаёт France 2. Как рассказывают фермеры, из-за изменений климата виноградники приносят плохой урожай, к тому же на рынке наблюдается переизбыток вина.

На смену вину из Бордо скоро придёт… оливковое масло. В знаменитых виноградниках пускают корни оливковые деревья. Этот виноградарь из Бордо сделал на одном из участков первый шаг: он пробует вырастить 14 видов с берегов Средиземного моря.

ФАБЬЕН БУЖ, виноградарь в Жиронде-сюр-Дро (департамент Жиронда): Это вид, который произрастает в районе Ниццы, называется таджасский. Но при правильном развитии он очень хорошо приживается, хорошо переносит холод.

В департаменте Жиронда морской климат изменился, поэтому виноградники Бордо чаще страдают от весенних заморозков и недостатка воды.

ФАБЬЕН БУЖ: Мы обнаруживаем, что зимой всё меньше воды, о лете даже не говорим. Так что климат теперь менее влажный, а зимы менее холодные. Климат меняется, и культуры сдвигаются на север. В Англии сажают виноград, а мы здесь, в Жиронде, сажаем оливковые деревья — определённая логика в этом есть.

Оливковые ветки — символ надежды, потому что в Жиронде кризис перепроизводства заставляет многих фермеров избавляться от винограда. Например, этот участок молодой виноградарь хочет превратить в оливковую рощу.

ТОМА БУРЬЕН, виноградарь из Каплона (департамент Жиронда): Наши запасы больше не распродаются или очень плохо продаются, наше производство теперь больше не окупается. Если продолжим, то уйдём в убыток. Некоторые мои коллеги уже два года не могут продать вино. Так что да, вина становится переизбыток.

Сельскохозяйственная палата призывает виноградарей Жиронды переключаться на другие культуры.

ТОМА СОЛАН, руководитель направления по диверсификации в Сельскохозяйственной палате: Сейчас прибыль от выращивания оливковых деревьев можно было бы в любом случае добавить к прибыли от виноградников, она могла бы подстраховать фермерские хозяйства.

Потому что на существующем рынке Франция производит только 4 процента потребляемых в стране оливок. Винодельня Мальре (Château de Malleret) первой в Жиронде производит масло, которое моментально стало коммерческим успехом.

ПОЛЬ БОРД, директор винодельческого хозяйства Château de Malleret: Мы делаем подарочный набор с бутылкой вина и оливковым маслом. Сначала люди удивились, но теперь это оливковое масло привлекает покупателей.

В ближайшие пять лет в винодельческом регионе Франции должны высадить 200 гектаров оливковых деревьев.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.