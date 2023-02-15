А мы уйдем на север!

Приморские порты готовят к национализации под китайские нужды.

Порты Владивостока и Находки готовится взять под крыло крупная госкорпорация. Речь идет о «Росатоме», едином операторе Северного морского пути. Приморские портовые мощности планируется переориентировать под генеральные грузы из Китая. Но чтобы что-нибудь поделить, сперва надо что-нибудь отобрать.

О том, что Китай планирует расширять присутствие на Севморпути и рассматривает его как потенциальную часть Нового шелкового пути, говорили впрямую не раз, в том числе на уровне первых лиц. А не далее как в сентябре председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу на Восточном экономическом форуме заметил, что по плану развития СМП РФ построит 12 новых портов, и это привлечет еще больше китайских компаний. Для КНР Северный морской путь привлекателен тем, что грузы в Европу идут быстрее, чем через Суэцкий канал.

Севморпуть полностью контролируется Россией. Вывод перевозок из-под такого контроля выгоден Европе, Турции, Казахстану, да и самому Китаю, который, исходя даже из публичной риторики, готов с Россией сотрудничать, но не сливаться в экстазе.

Чтобы подготовить пока еще частные портовые мощности Владивостока и Находки к приему контейнеров с китайскими грузами, предприятия должны быть так или иначе национализированы. Проще всего выдавить портовиков с арендуемых причалов. В СМИ региона уже началась «подготовительная кампания» — под видом аналитических материалов выходят тексты с общим посылом о том, что (цитата) «собственники терминалов, кто не хочет вкладываться в модернизацию или не выполняет условия аренды госимущества, могут лишиться доступа к причалам, а значит, останутся ни с чем. Тем более что на подходе новые проекты, которые неизбежно перетянут на себя значительную часть грузопотока».

Сергей Дарькин. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Среди первых, кто попадет под удар, называют «Приморский завод» братьев Заварзиных, Андрея и Николая (занимается перевалкой угля; в бизнесе участвуют и другие их родственники), и Владивостокский морской рыбный порт, ВМРП, чуть больше половины акций которого — в руках структур, связанных с бывшим губернатором Приморья Сергеем Дарькиным, чуть меньше половины — у гражданской жены и сестры нынешнего губернатора Олега Кожемяко (они купили свой пакет у бывшего владельца Дениса Сараны, против которого тогда громко и с обысками расследовалось, а сейчас затихло дело о контрабанде металла).

Причем

ВМРП «штормит» давно, и именно из-за причалов. Это вообще довольно простой способ добиться остановки работы любого стивидора — отобрать гидротехнические сооружения.

В 2021 году «Нацрыбресурсы» (эта федеральная структура как раз занимается передачей в аренду причалов) потребовали у рыбного порта расторгнуть договор аренды от 2017 года на причалы № 44‒45 и вернуть их со всеми «неотделимыми улучшениями» — якобы из-за срыва инвестиционного проекта по модернизации холодильников, складов и перевалочных мощностей. (На предприятии же утверждают, что холодильно-складской комплекс строился и даже сдан в эксплуатацию, обязательства выполнялись.)

Судебные споры сопровождались, опять же, громкими публикациями в СМИ и выходами в паблик, например, подконтрольной Дарькину профсоюзной организации предприятия. В открытом письме Владимиру Путину она обвиняла структуры, связанные с Кожемяко, в попытках рейдерского захвата порта. Теперь понятно, что дело несколько глубже, чем простой спор хозяйствующих субъектов. Суды первой и второй инстанции поддержали «Нацрыбресурсы». Кассация, наоборот, встала на сторону ВМРП, а Верховный суд буквально на днях постановил, что порт и правда получил возможность извлекать прибыль, не выполняя обязательства того самого инвестиционного проекта по модернизации. Это еще не конец, в судах сейчас находится ряд исков по причалам.

Если уж сам Сарана продал свой актив, если уж Дарькин проигрывает в судах (и, по данным источников, готов договариваться по этому предприятию), то Заварзиных, бизнесменов по местным меркам заметных, но все же не такого ранга, отодвинут еще быстрее. И примеры есть: в конце года Мурманский морской рыбный порт национализировали — 100% акций взыскано в доход государства. Якобы за отказ от модернизации…

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

Владивосток

—