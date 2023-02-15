 

Председатель Союза староверов Севастьянов сообщил о поддержке папой Римским Франциском допуска россиян к Олимпиаде

15.02.2023, 1:25, Новости дня
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Папа Римский Франциск считает, что российских спортсменов должны допустить к Олимпиаде 2024 года, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который ведет личную переписку с понтификом.

Как сообщил Севастьянов, по мнению понтифика, спорт должен оставаться вне политики и быть «объединяющим символом, свободной конкуренцией спортсменов, а не политических систем». Папа Римский Франциск указывает, что Олимпиада возникла в качестве «жеста мира и примирения, а не разделения», сказал Севастьянов.

Кроме того, по его словам, «папа говорит, что никто не имеет права отменять русскую культуру, что она является частью мировой культуры». Отмечается, что «многие литературные произведения русской культуры – таких писателей, как Гоголь, Достоевский, Тургенев – были написаны в Риме», русские художники и композиторы также создавали свои шедевры в Риме, ТАСС.

Как сообщил понтифик, русская культура «всегда была инклюзивной, неся в себе гуманистические начала мировой культуры», она является частью европейской культуры.

Летом Севастьянов рассказывал, что папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной 2023 года и посетить Москву и Петербург. Он также сообщил, что во время посещения РФ папа Римский хотел также пройти по следам Достоевского в Санкт-Петербурге, так как «считает Достоевского святым отцом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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