 

Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине

15.02.2023, 1:25, Новости дня
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Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.

Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.

Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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