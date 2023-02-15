Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала необходимое для рассмотрения число голосов

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15.02.2023, 1:24, Новости дня
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Петиция с инициативой дать РФ название «Московия» набрала на сайте офиса президента Украины необходимые для официального рассмотрения 25 тыс. голосов, сообщают информационные агентства.

По правилам платформы теперь президент Украины Владимир Зеленский должен дать официальный ответ на предложение, передает РИА «Новости».

Напомним, петицию разместили в конце ноября. В ней предлагается называть Россию и Российскую Федерацию «Московией» и «Московской Федерацией», заменив при этом и все производные.

Сам Зеленский заявлял, что нынешняя Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. На Украине и раньше утверждали, что Россия якобы незаконно пользуется «украденным» государственным и географическим названием.

Отметим, что в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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