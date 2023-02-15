 

Стонет и ублажает: Нацепивший бабье тряпье Смольянинов* осваивает новую работу на чужбине

15.02.2023, 1:15, Разное
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Некогда очень востребованный в России актер теперь живет за границей. Казалось бы, ну и Бог с ним. Но исполнитель главной роли в фильме “9 рота” еще и поливает грязью свою родину. Сначала Артур Смольянинов* называл соотечественников глупыми, а потом пошел дальше, заявив, что хочет уничтожить землю, на которой жил годами.

Очевидно, что в российском кино мы его вряд ли увидим. При этом у сбежавшего актера на фоне переезда были очень амбициозные планы – сниматься в США. Ну, а пока в Голливуд его не позвали, он осваивает на чужбине новую работу – записывает ролики, на которых читает антироссийские стишки.

Один из них уже попал в Интернет. Ради новой роли Артур Смольянинов* нацепил бабье тряпье и венок из цветов на голову – вот такой вот прыжок по карьерной лестнице. Правда, не уверены, что вверх. Вжившись в роль женщины артист временами стонет и размхивает букетиком полевых цветов в руках. Ну, а в телеграм-каналах уже активно пишут о том, что у балабола-беглеца поехала крыша.

Впрочем, вполне возможно, что одна из причин такого творческого фиаско стало желание актера ублажить новую заграничную компанию. Вот только в России его преображение не поняли. На просторах Интернета Артура Смольянинова*, который внезапно стал грудастой женщиной, соотечественники уже критикуют, называя это выступление его самым большим позором.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.


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