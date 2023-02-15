Динамический потолок цен на газ начал действовать в ЕС с 15 февраля

С 15 февраля в ЕС вступают в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщают информационные агентства.

Механизм лимита цен будет запускаться, если в течение трех дней цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысит 180 евро за мегаватт-час и при этом окажется на 35 евро выше, чем средняя стоимость СПГ на мировом рынке. Если лимит задействуют, то под запретом окажутся сделки с ценой газа выше средней цены СПГ на мировом рынке плюс 35 евро, передает ТАСС.

Напомним, оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.

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