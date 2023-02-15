Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщили о «неизвестном летающем объекте» в небе над Киевом

В небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара», сообщают украинские СМИ.

Информация об объекте распространяется в «киевских пабликах». Во вторник представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат сообщил, что над Украиной зафиксировано появление воздушных шаров, которые были запущены, по его словам, с российской территории, передает РИА «Новости».

Напомним, после китайского аэростата США сбили еще ряд неопознанных объектов. Власти Тайваня пожаловались на регулярные вторжения аэростатов армии Китая. Китайские СМИ рассказали о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию.

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