 

Глава минздрава Сирии аль-Габаш назвал окончательное число жертв землетрясения на подконтрольной Дамаску территории

15.02.2023, 0:33, Новости дня
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В результате землетрясения на территории, которая контролируется правительством Сирии, погибли 1414 человек, сообщил глава минздрава страны Хасан Мухаммед аль-Габаш.

Аль-Габаш сообщил, что это «окончательное число погибших при землетрясении». Кроме того, более 2,3 тыс. человек пострадали. Указанные числа не включают жертв на территории, которую Дамаск не контролирует, передает РИА «Новости».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, но от него пострадали и регионы соседней Сирии. В Турции погибло около 32 тыс. человек. В поисково-спасательных работах в Турции и Сирии участвовали российские спасатели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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