 

СТРАНА – депутаты Рады собираются отменить 8 Марта, Первомай и День Победы

15.02.2023, 0:25, Разное
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Украинские депутаты собираются отменить празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы. Как пишет «СТРАНА», вместо них парламентарии предлагают отмечать День украинской женщины, день рождения Тараса Шевченко и День памяти и примирения.


AP

В Верховной раде предлагают отменить празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы. Как пишет «СТРАНА», соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарии Оксана Савчук, ряд депутатов от «Голоса» — Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также «Слуга народа» Ростислав Тистык.

В этом проекте вместо 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.

Выходным днём предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко. Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. По их проекту следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.

Также в проекте сказано о том, что можно сделать выходным второе воскресенье мая в честь Дня матери.


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