Reuters – в НАТО намерены нарастить запасы вооружений, но быстрым этот процесс не будет

Украинский кризис опустошил запасы вооружений стран НАТО, которые оказались не готовы к такой интенсивности конфликта, пишет Reuters. Теперь в альянсе намерены нарастить стандарты по запасам оружия, однако быстрым и лёгким этот процесс не станет: мешает дефицит полупроводников, материалов и нужных специалистов.



AP

Ожидается, что НАТО попросит страны — члены альянса пополнить запасы вооружений, сильно истощённые из-за украинского кризиса, пишет Reuters. Издание отмечает, что до конфликта на Украине многие члены НАТО не соблюдали стандарты по запасам боеприпасов, считая, что боевые столкновения с активным применением артиллерии остались в прошлом.

Однако украинские войска расходуют до 10 тыс. снарядов в сутки, пишет Reuters: такая интенсивность привела к опустошению складов западных стран, а также обнажила пробелы в эффективности и скорости снабжения. По словам одного из европейских дипломатов, если бы европейским странам пришлось воевать с Россией, то у некоторых стран боеприпасы кончились бы через несколько дней. Reuters приводит в качестве примера Германию, которая до начала российской спецоперации на Украине тратила на вооружения на €20 миллиардов меньше стандартов НАТО.

Ссылаясь на данные от анонимного источника из альянса, Reuters пишет о том, что НАТО, вероятно, повысит стандарты по запасам вооружений для стран-членов. Сообщается, что НАДО недавно завершили масштабную проверку состояния хранилищ с запасами оружия.

Reuters отмечает, что информация о том, какой именно объём вооружения остаётся на складах стран НАТО, строго засекречена. Также засекречены и новые стандарты альянса. По словам источника издания, наиболее дефицитными сейчас являются артиллерийские снаряды калибра 155 мм, снаряды для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и «Гепард».

Украинский конфликт также выявил недостаточную мощность оборонной промышленности, неспособной нарастить выпуск продукции, пишет Reuters. Эта проблема будет обсуждаться министрами обороны стран НАТО во вторник и четверг в Брюсселе. Как отмечает издание, попыткам нарастить выпуск военной продукции мешают сразу несколько факторов.

В число этих факторов входят мировой дефицит полупроводников, нехватка ряда материалов, а также нехватка высококвалифицированной рабочей силы. По словам одного из официальных представителей НАТО, альянс попытается решить все эти проблемы, однако процесс восстановления и наращивания запасов вооружений не будет быстрым: представитель заявил, что, по его мнению, запасы НАТО не будут увеличены значительным образом в течение следующего года.