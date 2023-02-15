Проснулись — и все в исторической правде

Единственная «традиционная ценность» власти — она сама. Вот ее и будут рекламировать. На деньги граждан.

Петербургский парламент решил выделять бюджетные деньги на социальную рекламу — «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «защиты исторической правды», «сохранения исторической памяти» и «противодействия фальсификации истории».

Ссылаясь на указ президента, изданный в ноябре 2022 года, где перечислены эти «традиционные ценности».

Предложение, мягко говоря, спорное — и я говорил об этом от имени «Яблока» на заседании Законодательного собрания. Но все, конечно же, приняли — как же можно не дать денег на то, о чем все время говорит Путин?

Правда, если посмотреть указ внимательно, увидим, что в числе «традиционных ценностей» не только те, о которых любят напоминать думские депутаты, чиновники и пропагандисты (патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, единство народов России), но и другие, общечеловеческие ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека, гражданственность, гуманизм, милосердие, справедливость. Но укреплять все эти ценности надо не социальной рекламой, развешивая ее на каждом углу, а практической политикой государства и реальными примерами. А с этим, как нетрудно видеть, есть проблемы.

Например, с приоритетом духовного над материальным — судя по образу жизни многих «слуг народа» — у них, как бы это помягче сказать, не очень.

О гуманизме и милосердии (как и о справедливости) можно спросить у политических заключенных, которые получают за высказывание мнения, отличающегося от мнения Министерства обороны, больше лет лишения свободы, чем дают за умышленное убийство.

Права человека лично президент объявил враждебным изобретением, используемым недругами для разрушения российского суверенитета.

Что касается человеческой жизни, то нам рассказывают, что нет лучшей доли, чем отдать ее за государственные интересы, которые в список традиционных ценностей, заметим, совершенно точно не входят.

Это — ровно то, о чем говорил Ян Рачинский, получая Нобелевскую премию мира для «Мемориала»*: сакрализация государственной власти как высшей ценности, провозглашение абсолютного приоритета того, что этой власти угодно считать «государственными интересами», над личностью, ее свободой, достоинством и правами. Конечно, это калька со сталинского государства, где человек всегда был «винтиком» и «пылью под ногами». И как тут не вспомнить знаменитое из Фридриха Дюренматта: «Мы столько раз жертвовали собой для государства, что пора бы государству пожертвовать собой для нас».

Выступая на заседании петербургского парламента, депутат Александр Рассудов сказал, что ценности, по которым надо жить, могут быть только общечеловеческими, например — такими, как десять заповедей из Ветхого Завета.

Было бы неплохо. Но эти ценности, во-первых, достаточно известны без всякой социальной рекламы. А во-вторых,

за плакат с одной из этих заповедей — шестой — выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей за «дискредитацию Вооруженных сил»…

А если говорить о «защите исторической правды» и «фальсификации истории» — любимых темах Путина, — сразу возникает вопрос (опять же, я задавал его с трибуны парламента): а судьи кто?

Кто будет определять, какова эта правда и что есть фальсификация?

Губернатор Петербурга Александр Беглов (как я рассказывал в «Новой», уверяющий, что во время Второй мировой мы воевали чуть ли не со всей Европой, и, видимо, плохо учивший в школе про антигитлеровскую коалицию и ленд-лиз)?

Или бывший министр культуры, а ныне советник президента Владимир Мединский, который считает, что историческая правда — то, что выгодно государству, что важны не факты, а интерпретации, и что у нашего народа лишняя хромосома?

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Или его одиозное «Военно-историческое общество», которое подменяет историю пропагандой и, например, повторяет противоречащие установленным фактам домыслы о том, что в карельском урочище Сандармох захоронены не тысячи жертв сталинских репрессий, а «казненные финнами красноармейцы»? Замечу: точно так же нам когда-то рассказывали, что не было никаких секретных протоколов к пакту Молотова‒Риббентропа, а потом это было признано постановлением Верховного Совета СССР в 1989 году. И что польских офицеров в Катыни расстреляли фашисты (а в 2010 году Госдума приняла постановление, где констатировала, что это преступление совершено по прямому указанию Сталина).

Или патриарх Кирилл, заявляющий, что РФ в своей истории «никогда ни на кого не нападала» (из учебников и книг пока не изъяты упоминания о множестве войн, которые начинала Российская империя)?

Кстати, именно по инициативе РПЦ появился масштабный проект «Россия — моя история», с созданием множества «исторических парков». И, например, от того, что создано в Петербурге, профессиональные историки хватаются за голову. Так, в числе смутьянов, вредящих государству, в этом «парке» представлены декабристы, революционеры и советские диссиденты. При этом центральная власть всегда права, и все цари изображены исключительно радетелями за благо народа, включая Ивана Грозного со всеми его злодействами. Зато все, кто выступал против царей, — сплошь злодеи, а декабристы, как уверяется, якобы сотрудничали с иностранными разведками.

Или, наконец, определять, что есть историческая правда, будет лично президент Путин? Который еще в апреле 2014 года, во время прямой линии, вещал о том, что «Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена, это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством»?

Кто спорит: Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса в состав Украины в царские времена действительно не входили. Но в состав Украины и Киев не входил, и Чернигов, и Житомир.

Вот только пусть сторонники «русского мира» не спешат радоваться: так было лишь потому, что не было в Российской империи такого административного образования — «Украина». И административного образования «Россия» — в границах, соответствующих РСФСР, а потом Российской Федерации, — в Российской империи тоже не было. Ибо она делилась не на «Россию», «Украину» и так далее, а на губернии…

Если бы псевдоисторические рассуждения были исключительно теоретическими изысканиями, это было бы не страшно. Но проблема в том, что они становятся основанием для практической политики, которую выстраивают, ссылаясь на якобы «исторические права».

Эта политика, как известно, называется реваншизмом, опасность которого либеральная часть общества явно недооценила — увлекшись просмотром красочных фильмов о неправедно нажитых дворцах, виллах, яхтах и виноградниках. А тем временем российская власть все больше воодушевлялась безнадежной, но вредной и опасной идеей возрождения бывшей советской империи (или, по крайней мере, большей ее части).

В Великобритании посмотрели бы как на сумасшедшего на политика, который всерьез заговорил бы об «исторических правах» на территории бывшей империи, предложив «вернуть их в родную гавань».

Или занялся бы «защитой англоязычных граждан» в чужой стране, неся туда силой «британский мир». Или пояснил бы, что «границы Великобритании нигде не заканчиваются». И в Литве никто, будучи в здравом уме и ясной памяти, не требует экспансии до границ Великого княжества Литовского, в начале XV века простиравшегося от Балтийского до Черного моря…

Однако для нынешнего российского режима реваншистские мечты — не безумные фантазии маргинальных политиков, а руководство к действиям — что мы и видим в течение последних лет.

Тратить деньги жителей на рекламу, подгоняющую историю под нужды текущей политики, — значит, за их же счет обосновывать эти действия.

Борис Вишневский,

депутат ЗакСа Петербурга

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов» и ликвидирован решением суда.

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