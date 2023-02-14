“Она потеряла очарование”: Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе

В свои 58 лет знаменитый журналист, кажется, проживает лучшее время. Не так давно он решил попытать счастье в пятый раз и женился на студентке музыкально-педагогического института Софии Каландадзе. Девушке, на минуточку, на момент свадьбы было 20 лет! Вместе с тем программа Александра Гордона “Мужское/Женское” наконец-то вернулась в эфир после довольно длительного перерыва, а значит он не остался без работы.

Впрочем, телеведущий всегда был довольно востребованным, так что применение себе в любом случае нашел бы. Представители СМИ внезапно решили окунуться в прошлое знаменитого журналиста и вспомнить его старые проекты, а точнее шоу “Гордон”, которое выходило в эфир с 2001 по 2004 год.

Его жизнь тогда в целом не сильно отличалась от сегодняшней: он так же работал на ТВ и взял в жены молодуху – Катю Гордон, которая младше теперь уже экс-супруга на 16 лет. В то время Александр Гордон тоже исчез с телеэкранов, неожиданно закрыв свою программу. Это событие вызвало недоумение у зрителей, которые решили, что он завязал с телевидением.

В итоге журналисту пришлось объявить о своем уходе, чтобы успокоить фанатов. Как тогда выяснилось, шоумену просто надоело работать над одним и тем же.

“Программа стала буксовать, стала привычной. Не знаю, как для аудитории, а для меня она потеряла очарование”, – говорил в интервью журналист.

Александр Гордон также акцентировал внимание на том, что с телевидением прощаться не собирался. Просто настало время работать над новым проектом – программой “Стресс”.