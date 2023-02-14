 

“Она потеряла очарование”: Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе

14.02.2023, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В свои 58 лет знаменитый журналист, кажется, проживает лучшее время. Не так давно он решил попытать счастье в пятый раз и женился на студентке музыкально-педагогического института Софии Каландадзе. Девушке, на минуточку, на момент свадьбы было 20 лет! Вместе с тем программа Александра Гордона “Мужское/Женское” наконец-то вернулась в эфир после довольно длительного перерыва, а значит он не остался без работы.

Впрочем, телеведущий всегда был довольно востребованным, так что применение себе в любом случае нашел бы. Представители СМИ внезапно решили окунуться в прошлое знаменитого журналиста и вспомнить его старые проекты, а точнее шоу “Гордон”, которое выходило в эфир с 2001 по 2004 год.

Его жизнь тогда в целом не сильно отличалась от сегодняшней: он так же работал на ТВ и взял в жены молодуху – Катю Гордон, которая младше теперь уже экс-супруга на 16 лет. В то время Александр Гордон тоже исчез с телеэкранов, неожиданно закрыв свою программу. Это событие вызвало недоумение у зрителей, которые решили, что он завязал с телевидением.

В итоге журналисту пришлось объявить о своем уходе, чтобы успокоить фанатов. Как тогда выяснилось, шоумену просто надоело работать над одним и тем же.

“Программа стала буксовать, стала привычной. Не знаю, как для аудитории, а для меня она потеряла очарование”, – говорил в интервью журналист.

Александр Гордон также акцентировал внимание на том, что с телевидением прощаться не собирался. Просто настало время работать над новым проектом – программой “Стресс”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.22 / Bласти признали, что крыши в 34 больницах Англии могут обрушиться в любой момент

22.12.22 / Сторонник Путина и экс-глава французской разведки – конфликт на Украине спровоцировали американцы

06.09.21 / Блеск для губ делаем своими руками. Все компоненты натуральные, а процесс приготовления занимает пять минут

21.12.20 / Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились

12.11.22 / Битва шпионов

09.11.21 / Икона «Всех скорбящих Радость»: как правильно перед ней молиться и что можно просить

11.01.23 / Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма

01.12.22 / “Аферистка нервы портит”: скрывшуюся ото всех Доронину объявили в розыск

01.01.23 / OPPO скоро может выпустить новый флагманский смартфон

18.03.22 / Почему Петр I был похоронен через 6 лет после смерти?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика